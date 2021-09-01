В Москве сделали бесплатными пересадки на «наземке»: а что в Петербурге?

В среду, 1 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что теперь на столичном наземном транспорте в течение 90 минут с начала поездки все пересадки стали бесплатными. В Петербурге аналогичный проект, кажется, запустят нескоро.

Бесплатная пересадка на наземном транспорте в Москве, как пишет в своем блоге Собянин, распространяется на автобусе, электробусы и трамваи. Сэкономить смогут примерно полмиллиона пассажиров в день. Таким образом, подчеркнул мэр столицы, за год каждый человек, регулярно пользующийся «наземкой», сбережет 11 тысяч рублей.

Градоначальник считает, что новая мера повысит наземный пассажиропоток, поскольку теперь нет необходимости выбирать менее удобный, но более дешевый маршрут. Добавим, что, возможно, некоторая часть москвичей откажется от личного транспорта, что благоприятно скажется на экологии и загруженности московских дорог.

На случай, если петербуржцы отправятся в Москву, напомним, как сделать пересадку бесплатной: проездной «Тройку» нужно привязать к личному кабинету в приложении «Метро Москвы» или на сайте столичной подземки. Опция бесплатной пересадки подключится автоматически в течение 12 часов после привязки.

Северную столицу масштабная транспортная реформа, — переход на новую систему транспортного обслуживания, — ожидает в следующем году. Помимо прочего, петербуржцам хотят предложить пересадки на «наземке» по специальному тарифу.

Как рассказал заместитель председателя комитета по транспорту Олег Матвеев «Невским Новостям», новую услугу внедрят в апреле 2022 года. Пересадочный тариф позволит пассажиру совершить дополнительную пересадку на наземном транспорте. Правда, бесплатным такой маневр делать не собираются:

«Размер тарификации будет определять комитет по тарифам, опираясь на наши предложения. Мы думаем, что это будет небольшая доплата к стоимости проезда по „Подорожнику“, — заявил Матвеев.

Примечательно, что система должна работать не только для проездных, но и для обычных банковских карт, поскольку и сегодня кредиткой можно с легкостью оплатить проезд в метро или автобусе.

Однако представитель комитета подчеркивает, что льготный тариф будет действовать только в случае пересадки с наземного на наземный транспорт. Например, сменить за небольшую доплату автобус на метро, а затем метро на троллейбус не получится — придется платить полную стоимость. А вот с трамвая на автобус в течение часа можно пересесть по новому тарифу. Если, конечно, систему воплотят в жизнь.

Наконец, Матвеев добавил, что дополнительных средств из бюджета на реализацию проекта не потребуется, все уже вписано в расходы.