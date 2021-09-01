Спасатели почти час тушили квартиру на Чичеринской

Спасатели почти час тушили квартиру на Чичеринской
Пожар случился в доме на Чичеринской улице. Фото: скриншот google.maps

В Петродворцовом районе Петербурга случился квартирный пожар. С огнем боролись 10 спасателей.

Возгорание случилось сегодня, 1 сентября, в доме однокомнатной квартире дома №9 на Чичеринской улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 11:21. К месту происшествия оперативно выехали 10 огнеборцев на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в комнате площадью 15 квадратных метров выгорела обстановка на площади 5 «квадратов».

К 11:52 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ночью спасатели тушили полыхающую мебель в квартире в Кировске.

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