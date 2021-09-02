Диетолог рассказала, как похудеть в офисе

Диетолог рассказала, как похудеть в офисе
Сотрудники офисов весь рабочий день проводят перед компьютером. Фото: Pixabay

Врач-диетолог Анна Белоусова сотрудники офисов весь рабочий день проводят перед компьютером, а за обедом большинство из них съедают полноценный комплексный обед.

По ее словам, это неправильная модель питания.

Диетолог отметила, что за день он потратит мало калорий, то и набирать их тоже нужно немного, пояснила она.

» …за счет количества блюд мы сократим калорийную нагрузку», – цитирует радио Sputnik.

Другое дело, считает диетолог, если после работы предстоит, например, посещение фитнес-центра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что снизить риски развития заболеваний сердца можно не просто исключением отдельных видов продуктов, но формированием правильного рациона. По словам специалиста, употребление животных жиров повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний,

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