Диетолог рассказала, как похудеть в офисе

Сотрудники офисов весь рабочий день проводят перед компьютером. Фото: Pixabay

Сотрудники офисов весь рабочий день проводят перед компьютером. Фото: Pixabay

Врач-диетолог Анна Белоусова сотрудники офисов весь рабочий день проводят перед компьютером, а за обедом большинство из них съедают полноценный комплексный обед.

По ее словам, это неправильная модель питания.

Диетолог отметила, что за день он потратит мало калорий, то и набирать их тоже нужно немного, пояснила она.

» …за счет количества блюд мы сократим калорийную нагрузку», – цитирует радио Sputnik.

Другое дело, считает диетолог, если после работы предстоит, например, посещение фитнес-центра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что снизить риски развития заболеваний сердца можно не просто исключением отдельных видов продуктов, но формированием правильного рациона. По словам специалиста, употребление животных жиров повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний,