В садоводстве у поселка Мгинское спасатели потушили прицеп грузовика

В ночь на 2 сентября в Кировском районе Ленобласти произошел пожар. В одном из поселков загорелся прицеп грузовика.

По данным ГУ МЧС по региону, сигнал о возгорании поступил в 3:53. Местные жители заметили горящий транспорт у поселка Мгинское и позвонили в экстренные службы.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники. Справиться с огнем удалось к 4:48. Сведений о пострадавших не поступало.

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