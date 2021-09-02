В садоводстве у поселка Мгинское спасатели потушили прицеп грузовика

В садоводстве у поселка Мгинское спасатели потушили прицеп грузовика
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В ночь на 2 сентября в Кировском районе Ленобласти произошел пожар. В одном из поселков загорелся прицеп грузовика.

По данным ГУ МЧС по региону, сигнал о возгорании поступил в 3:53. Местные жители заметили горящий транспорт у поселка Мгинское и позвонили в экстренные службы.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники. Справиться с огнем удалось к 4:48. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в Красногвардейском районе города произошло чрезвычайное происшествие — пожар в железобетонном ангаре.

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