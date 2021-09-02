В Красном селе задержали цыган, похищавших коров

В Красном селе задержали цыган, похищавших коров
Цыгане украли две коровы. Фото: unsplash

Сотрудники полиции по горячим следам задержали похитителей домашнего скота в Красносельском районе Петербурга.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, злоумышленники планировали продать животных на мясо.

В понедельник, 30 августа, в полицию обратился 49-летний фермер и рассказал о том, что во время выпаса с поля в городе Красное село были похищены две коровы и бык. Мужчина пояснил, что у него украли годовалую черно-белую корову Вербу, годовалую рыже-белую корову оршинской породы и полуторагодовалого бычка. Общая стоимость похищенного составила 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

По подозрению в поселке Сиверский задержали троих представителей кочевого народа в возрасте от 35 до 39 лет. Здесь же были обнаружены обе коровы и разделанная туша быка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожилая жительница Выборга сообщила в местную полицию о похищении денег из ее квартиры. По ее словам, сбережения были похищены двумя мужчинами цыганской внешности.

красносельский район пожар происшествия


 

Новости партнеров
В Ленобласти насчитали около трех тысяч медведей
В Ленобласти насчитали около трех тысяч медведей
Стало известно, где лучше собирать грибы в Петербурге и Ленобласти
Стало известно, где лучше собирать грибы в Петербурге и Ленобласти
В Петербурге 85-летний пенсионер добился перерасчета за горячую воду
В Петербурге 85-летний пенсионер добился перерасчета за горячую воду
Синоптик рассказал, сколько продлится
Синоптик рассказал, сколько продлится "бабье лето" в Петербурге
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Красном селе задержали цыган, похищавших коров
В мире коронавирусом заразились более 218,3 млн человек
В садоводстве у поселка Мгинское спасатели потушили прицеп грузовика
До плюс 15 градусов ожидается в Петербурге в четверг
В Ростуризме спрогнозировали сроки восстановления въездного турпотока
В Минтруде рассказали, сколько россиян работает на удаленке
У принца Гарри и Меган Маркл обнаружили многомиллионные долги
Ученые обнаружили длительные последствия хронического недосыпания