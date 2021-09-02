Во Всеволожском районе спасатели потушили горящий дом

Утром 2 сентября во Всеволожском районе Ленинградской области в одном из садоводств произошел пожар. Там загорелся частный дом.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 5:35. Местные жители заметили дым от горящего дома у деревни Куйвози и позвонили в экстренные службы.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, горел частный дом на общей площади 48 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось к 6:32. Сведений о пострадавших не поступало.

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