Петербург стоит в 7-балльных пробках утром 2 сентября

Петербург стоит в 7-балльных пробках утром 2 сентября
В Петербурге 7-балльные пробки. Фото: "Яндекс.Пробки"

Утром в четверг, 2 сентября, жители Санкт-Петербурга стоят в 7-балльных пробках. Горожане выехали на работу и учебу.

Согласно данным «Яндекс.Пробки», сегодня к 10 часам ситуация на дорогах города оценивается в 7 баллов. после 11 часов пробки спадут до 5 баллов, такая ситуация останется на городских трассах как минимум до 15:00.

Так, крупный пробки зафиксированы на проспекте Энгельса, Богатырском, Коломяжском, улице Руставели, Заневском проспекте и проспекте Косыгина, на Октябрьской, Синопской набережных, Софийской улице, Советском проспекте, Ленинском проспекте и проспекте Стачек.

Машины собрались также на Московском шоссе, Садовой улице, 8-9 линии В.О., Большом проспекте П.С. проспекте Маршала Блюхера и других улицах. Кроме того, длинная пробка собралась на юге КАД, между развязками с Мурманским шоссе и Софийской улицей.

Во многих случаях причиной заторов стало ДТП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в четверг, 2 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Столбики термометров днем покажут +13…+15 градусов.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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