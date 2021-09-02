До плюс 15 градусов ожидается в Петербурге в четверг

До плюс 15 градусов ожидается в Петербурге в четверг
К счастью, осадки, как правило, оказываются кратковременным. Фото: Baltphoto

В четверг, 2 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

На погодную ситуацию окажет влияние тыловая часть циклона, ушедшего на северо-восток Европейской России.

Местами пройдут кратковременные дожди, а температурный фон останется ниже климатической нормы.

Столбики термометров днем покажут +13…+15 градусов. В Ленобласти температура воздуха окажется на уровне +11…+16 градусов. Ветер северо-западного направления подует со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочая неделя начнется в Петербурге с теплой погоды. Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +11…+13 градусов, днем потеплеет до +20…+22.

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