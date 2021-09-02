Еще 11 видов животных признали в России вероятно исчезнувшими

Еще 11 видов животных признали в России вероятно исчезнувшими
Также в России растет количество животных и растений, занесенных в Красную книгу. Фото: pixabay

После инвентаризации Минприроды России выяснилось, что 11 видов животных в России возможно исчезнувшими.

В министерстве отметили, что еще 11 животных признали вероятно исчезнувшими. В список таких животных вошли чернобрюхий клухарь, красноногий ибис, кулан, тюлень-монах, овсянка Янковского и лошадь Пржевальского, некоторые виды осетра. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным ведомства, с территории страны за последние 400 лет исчезли девять видов животных, среди которых морская корова, тур и степной тарпан. Также в России растет количество животных и растений, занесенных в Красную книгу. Сейчас в нее занесены 443 вида животных и 676 видов растений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как домашние животные помогают выздороветь. О том, что коты ложатся на больное место, а собаки зализывают раны, знают все.

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Еще 11 видов животных признали в России вероятно исчезнувшими
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