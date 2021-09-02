Зарегистрировать гараж в упрощенном порядке: инструкция Gazeta.SPb

Зарегистрировать гараж в упрощенном порядке: инструкция Gazeta.SPb
Закон о "гаражной амнистии" вступил в силу. Фото: Baltphoto, Велимир Орехов.

В России с 1 сентября вступил в силу закон о «гаражной амнистии». Теперь владельцы гаражей на земельных участках, которые находились в государственной или муниципальной собственности, смогут переоформить территорию на себя. Сделать это можно в упрощенном порядке.

В Петербурге комитет имущественных отношений уже начал принимать заявления по «гаражной амнистии». Предполагается, что владельцы гаражей смогут получить в собственность землю бесплатно.

Несмотря на упрощенный порядок, некоторым с документами придется повозиться. Пакеты могут отличаться в зависимости от того, есть ли у участка кадастровый номер.

Инфографика Gazeta.SPb

Если у участка под вашим гаражом есть такой номер, то к заявлению вам необходимо приложить технический план гаража, документ о предоставлении вам земельного участка. Если последнего документа нет, приложите договор о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения до конца 2004 года или договор о предоставлении коммунальных услуг или документы, которые подтвердят, что вы их оплачивали. Вы также можете показать документ, подтверждающий проведение технического учета или инвентаризации.

Те, у кого нет кадастрового номера участка, может ознакомиться с необходимым пакетом документов на сайте КИО.

Кстати владельцы некапитальных гаражей, которые расположены на территории гаражного кооператива, также могут рассчитывать, на оформление земельного участка в собственность.

КИО обещает рассмотреть заявления в течение 30 дней. Если все требования будут соблюдены, то земельный участок под гаражом будет передан гражданину в собственность.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что президент Владимир Путин подписал закон о гаражной амнистии еще в апреле этого года.

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Зарегистрировать гараж в упрощенном порядке: инструкция Gazeta.SPb