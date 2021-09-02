В гимназии на Греческом проспекте обрушился потолок: дети находились в классе

В торжественный День знаний, 1 сентября, в школе Центрального района произошло ЧП: прямо во время урока в одном из классов гимназии №155 обрушился потолок.
Инцидент произошел в гимназии №155 на Греческом проспекте. Информацию подтвердил глава Центрального района Максим Мейксин. Он объяснил, что кусок штукатурного слоя отвалился с потолка и оказался в проходе между партами — фрагмент облицовки чудом не упал на школьников, которые в этот момент находились в классе.
Размер отвалившейся штукатурки внушительный 70х100 см. К счастью, обошлось без пострадавших. Дети, судя по видеозаписи, опубликованной 78.ru, отнеслись к ситуации с юмором, чего не скажешь о руководстве школы. Учеников сразу вывели из класса, кабинет опечатали и уже сегодня приступили к ремонтно-восстановительным работам. С завтрашнего дня кабинет должен вернуться в строй.
Причины произошедшего неясны, вероятно, в этом разберутся профильные ведомства.
Напомним, что в феврале 2019 года в здании университета ИТМО на улице Ломоносова произошло частичное обрушение перекрытия, из-за чего частично «сложился» корпус. При этом постройка, в которой располагается университет, признана объектом культурного наследия.
Во время ЧП в аудиториях никого не было, поэтому обошлось без жертв. Однако по факту происшествия возбудили уголовное дело: обвинение предъявили троим сотрудникам университета, чиновнице из КГИОП, а также гендиректору и инженеру компании, которая недобросовестно занималась ремонтом кровли здания. Своими действиями, считают правоохранители, обвиняемые причинили ущерб бюджету РФ на 67 млн рублей и испортили имущество ИТМО на 47 млн рублей.