В гимназии на Греческом проспекте обрушился потолок: дети находились в классе

В гимназии на Греческом проспекте обрушился потолок: дети находились в классе
Гимназия №155 на Греческом проспекте. Фото: сркиншот Google Maps

В торжественный День знаний, 1 сентября, в школе Центрального района произошло ЧП: прямо во время урока в одном из классов гимназии №155 обрушился потолок.

Инцидент произошел в гимназии №155 на Греческом проспекте. Информацию подтвердил глава Центрального района Максим Мейксин. Он объяснил, что кусок штукатурного слоя отвалился с потолка и оказался в проходе между партами — фрагмент облицовки чудом не упал на школьников, которые в этот момент находились в классе.

Размер отвалившейся штукатурки внушительный 70х100 см. К счастью, обошлось без пострадавших. Дети, судя по видеозаписи, опубликованной 78.ru, отнеслись к ситуации с юмором, чего не скажешь о руководстве школы. Учеников сразу вывели из класса, кабинет опечатали и уже сегодня приступили к ремонтно-восстановительным работам. С завтрашнего дня кабинет должен вернуться в строй.

Причины произошедшего неясны, вероятно, в этом разберутся профильные ведомства.

Напомним, что в феврале 2019 года в здании университета ИТМО на улице Ломоносова произошло частичное обрушение перекрытия, из-за чего частично «сложился» корпус. При этом постройка, в которой располагается университет, признана объектом культурного наследия.

Во время ЧП в аудиториях никого не было, поэтому обошлось без жертв. Однако по факту происшествия возбудили уголовное дело: обвинение предъявили троим сотрудникам университета, чиновнице из КГИОП, а также гендиректору и инженеру компании, которая недобросовестно занималась ремонтом кровли здания. Своими действиями, считают правоохранители, обвиняемые причинили ущерб бюджету РФ на 67 млн рублей и испортили имущество ИТМО на 47 млн рублей.

гимназия №155 греческий проспект новости СПб обрушение потолка Центральный район


 

Новости партнеров
Перед похолоданием в Петербург еще заглянет тепло
Перед похолоданием в Петербург еще заглянет тепло
Россиянам рассказали, почему нельзя вести детей в школу 1 сентября
Россиянам рассказали, почему нельзя вести детей в школу 1 сентября
Стало известно, где лучше собирать грибы в Петербурге и Ленобласти
Стало известно, где лучше собирать грибы в Петербурге и Ленобласти
"Сюрприз" в яичной коробке одного из супермаркетов на Ударном нашли покупатели
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы снова топят в реке кикшеринговые самокаты ради эффектного видео
В Госдуме предложили выплачивать пособие для овдовевших пенсионеров
Пятница в Ленобласти выдастся прохладной
В Минздраве заявили об управляемой пандемии коронавируса в России
Зарегистрировать гараж в упрощенном порядке: инструкция Gazeta.SPb
В Петербурге в пятницу ожидаются до +11 градусов и дожди
В Роспотребнадзоре спрогнозировали новый подъем заболеваемости COVID
Фальков считает, что тотальное дистанционное обучение в вузах снижает ...