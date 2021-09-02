В гимназии на Греческом проспекте обрушился потолок: дети находились в классе

В торжественный День знаний, 1 сентября, в школе Центрального района произошло ЧП: прямо во время урока в одном из классов гимназии №155 обрушился потолок.

Инцидент произошел в гимназии №155 на Греческом проспекте. Информацию подтвердил глава Центрального района Максим Мейксин. Он объяснил, что кусок штукатурного слоя отвалился с потолка и оказался в проходе между партами — фрагмент облицовки чудом не упал на школьников, которые в этот момент находились в классе.

Размер отвалившейся штукатурки внушительный 70х100 см. К счастью, обошлось без пострадавших. Дети, судя по видеозаписи, опубликованной 78.ru, отнеслись к ситуации с юмором, чего не скажешь о руководстве школы. Учеников сразу вывели из класса, кабинет опечатали и уже сегодня приступили к ремонтно-восстановительным работам. С завтрашнего дня кабинет должен вернуться в строй.