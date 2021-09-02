Попова заявила о стабилизации ситуации с ковидом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о стабилизация ситуации с коронавирусом в России.

«В РФ мы четко видим стабилизацию и снижение. В восьми субъектах остается рост, не сказать, что он взрывной, но пока эти субъекты в стадии роста», — цитирует ее «Интерфакс».

Она добавила, в 30 регионах РФ в течение нескольких недель наблюдается стабильная ситуация с ковидом, а в 47 субъектах заболеваемость идет на убыль, но цифра остается высоковатой для начала учебного года.

С начала пандемии в России выявлено 6 937 333 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 184 014 летальных исходов, выздоровели 6 199 379 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по статистике заболевания коронавирусом ясно, что не все одинаково рискуют заразиться на работе. Кто-то перешел на удаленный формат, а кому-то приходится каждый день посещать офис.