В Ленобласти еще 199 человек заболели коронавирусом

В Ленобласти еще 199 человек заболели коронавирусом
В России выявили новые случаи коронавируса. Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 199 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 63 494 случая ковида. При этом выздоровели 49 587 пациента.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на третьем месте — 1330 случаев. По суточному приросту лидирует Москва — 1864 случая. На третьем месте Московская область — 614 .

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.

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