На Стачек произошла авария с мотоциклистом

На Стачек произошла авария с мотоциклистом
В аварии пострадал мотоциклист. Фото: скриншот Вконтакте

Непонятно, в каком состоянии находится байкер и пострадал ли кто-нибудь еще.

В Санкт-Петербурге сегодня, 2 сентября, произошла очередная авария с участием мотоциклиста. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на проспекте Стачек. Кажется, там столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. На снимках, опубликованных в сети, видно, что байк лежит на дороге. Как себя чувствует мотоциклист – непонятно.

Обстоятельства происшествия выясняются. По предварительным данным, именно байкер был виноват в ДТП.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ДТП с автомобилем и мотоциклом собрало пробку на Арсенальной набережной. На кадрах видно, что у машины почти отвалился бампер. Мотоцикл лежит среди осколков посреди проезжей части. На месте уже работают сотрудники дорожной полиции.

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