ДТП с автомобилем и мотоциклом собрало пробку на Арсенальной набережной

ДТП с автомобилем и мотоциклом собрало пробку на Арсенальной набережной
ДТП на Арсенальной набережной. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Петербурге на Арсенальной набережной произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла.

Дорожный инцидент случился в четверг, 2 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Поло догнал мотороллера. Существенный затор», — написал автор записи.

На кадрах видно, что у машины почти отвалился бампер. Мотоцикл лежит среди осколков посреди проезжей части. На месте уже работают сотрудники дорожной полиции.

Информация о состоянии водителей не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморском районе Петербурга водитель иномарки выбрал необычное место для парковки.

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