Спасатели предупредили петербуржцев о ливнях 3 сентября

Спасатели предупредили петербуржцев о ливнях 3 сентября
В Петербург придут дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Жителей Северной столицы предупредили об ухудшении погодных условий 3 сентября. Город вновь накроют дожди.

Так, в последний день рабочей недели в Петербурге ожидаются местами сильные дожди. Ветер западных и северо-западных направлений будет дуть со скоростью до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность ДТП, происшествий на акваториях и железнодорожном транспорте. Автомобилистов и пешеходов просят быть особенно осторожными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 3 сентября в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +6…+8 градусов. Днем столбики термометров покажут +9…+11 градусов.

ГУ МЧС России по Петербургу новости СПб ухудшение погодных условий


 

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