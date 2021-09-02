Ученые заявили, что природа перерабатывает древний мусор в алмазы

Открытие позволяет взглянуть иначе на процесс формирования алмазов глубоко в недрах Земли. Фото: Pixabay

Открытие позволяет взглянуть иначе на процесс формирования алмазов глубоко в недрах Земли. Фото: Pixabay

Глубинные алмазы, которые скрываются в 400 километрах под земной поверхностью, сформировались из бывших живых организмов.

Специалисты Технологического института Западной Австралии пришли к выводу, что переработанный органический углерод содержится как в алмазах океанических пород, так и в сверхглубоких континентальных.

Исследование опубликовано на портале Phys.org.

По словам руководителя исследования Люка Дусе, открытие позволяет взглянуть иначе на процесс формирования алмазов глубоко в недрах Земли.

Ученые определили три основных типа природных алмазов, которые сформировались на разных уровнях мантии Земли с различным составом органического и неорганического углерода: океанические, сверхглубокие континентальные и литосферные алмазы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что интересное открытие ожидало команду исследователей в ходе газового анализа образцов алмазов, время от времени выбрасываемых на поверхность извержениями вулканов. В большинстве случаев такие находки, помимо их очевидной материальной ценности, не представляют научного интереса.