В Петербурге нашли подрядчика для снова флигеля Воронцовского дворца

В Петербурге нашли подрядчика для снова флигеля Воронцовского дворца
Воронцовский дворец лишится старинных флигелей. Фото: google.maps

На снос выделили около пяти миллионов рублей.

В Санкт-Петербурге третий кассационный суд общей юрисдикции выбрал подрядчика, который возьмется за снос одного из дворцовых флигелей Воронцовского дворца. Речь идет про историческое здание на Садовой улице. Об этом сообщает городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

В конкурсе победило ООО «Альфа». Компания должна за 30 дней снести здание. За выполненные работы подрядчик получит около пяти миллионов рублей.

Напоминаем, что дворцовый флигель пытались отстоять градозащитники. Они требовали объяснить, зачем это нужно, а также направляли свои замечания к документу. Им так и не удалось добиться своей цели.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что старинные флигели Воронцовского дворца снесут по поручению властей.

Воронцовский дворец новости СПб флигель


 

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