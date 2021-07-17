Старинные флигели Воронцовского дворца снесут по поручению властей

Старинные флигели Воронцовского дворца снесут по поручению властей
Воронцовский дворец лишится старинных флигелей. Фото: google.maps

Петербургский комитет по охране памятников (КГИОП) поручил снести старинные флигели Воронцовского дворца на Садовой улице. Причиной сноса стало аварийное состояние построек.

Флигели входят в комплекс построек памятника Воронцовского дворца. Эти пристройки обладают культурно-исторической ценностью, но под охрану государства не попадают.

В документе, опубликованном на сайте КГИОП, говорится, что постройки демонтируют из-за их аварийного состояния.

На защиту флигелей встало Всероссийское общество охраны памятников. Оно направило властям замечания к заключению комитета для его доработки.

Дворец был построен в 1749-1757 годах для канцлера Воронцова по проекту архитектора Бартоломео Растрелли. Сейчас там находится Третий кассационный суд общей юрисдикции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что КГИОП рассказал о находках при реставрации церкви святой Екатерины.

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