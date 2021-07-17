Старинные флигели Воронцовского дворца снесут по поручению властей

Петербургский комитет по охране памятников (КГИОП) поручил снести старинные флигели Воронцовского дворца на Садовой улице. Причиной сноса стало аварийное состояние построек.
Флигели входят в комплекс построек памятника Воронцовского дворца. Эти пристройки обладают культурно-исторической ценностью, но под охрану государства не попадают.
В документе, опубликованном на сайте КГИОП, говорится, что постройки демонтируют из-за их аварийного состояния.
На защиту флигелей встало Всероссийское общество охраны памятников. Оно направило властям замечания к заключению комитета для его доработки.
Дворец был построен в 1749-1757 годах для канцлера Воронцова по проекту архитектора Бартоломео Растрелли. Сейчас там находится Третий кассационный суд общей юрисдикции.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что КГИОП рассказал о находках при реставрации церкви святой Екатерины.