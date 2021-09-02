В Госдуме предложили увеличить штрафы за драки до 5 тысяч рублей

В Госдуме предложили увеличить штрафы за драки. Их решили поднять с одной тысячи рублей до пяти. Так, штраф за драку может увеличиться в пять раз.

В Госдуме решили, что данная поправка в закон очень нужна, потому что в России в последнее время заметно увеличилось число массовых драк. Чаще обычного участвуют в них мигранты. Об этом сообщают «Известия».

В думе считают, что увеличение штрафа до пяти тысячи рублей, будет сдерживать от драк мигрантов и граждан России, для которых это большие деньги.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе Петербурга в кафе произошла драка с участием мигрантом. Инцидент произошел вечером 30 августа. В полицию сообщили, что в кафе на проспекте Косыгина, 25, подрались посетители. В ход пошли ножи и вилки. В результате трое граждан Узбекистана в возрасте от 29 до 39 лет попали в больницу.