В Петербурге скончалась главная кошка Петропавловской крепости

В Петербурге умерла главная хранительница Петропавловской крепости – кошка Капитолина.
О трагическом известии сообщили в четверг, 2 сентября, группе городского Музея истории в социальной сети ВКонтакте. Капитолина прожила в Петропавловской крепости более двадцати лет.
«Капа прожила долгую и насыщенную жизнь и навсегда останется в сердцах сотрудников и посетителей музея», — говорится в сообщении.
В этом году Капитолина отметила 21-летие. В комментариях пользователи выразили свои соболезнования.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургская кошка Алиса моет полы и учит уборке своих котят. У неё есть аккаунты в Instagram и TikTok. В Instagram она набрала 2,5 тыс. подписчиков.