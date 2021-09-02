В Петербурге скончалась главная кошка Петропавловской крепости

В Петербурге скончалась главная кошка Петропавловской крепости
В этом году Капитолина отметила 21-летие. Фото: скриншот "ВКонтакте" "Музей истории Санкт-Петербурга"

В Петербурге умерла главная хранительница Петропавловской крепости – кошка Капитолина.

О трагическом известии сообщили в четверг, 2 сентября, группе городского Музея истории в социальной сети ВКонтакте. Капитолина прожила в Петропавловской крепости более двадцати лет.

«Капа прожила долгую и насыщенную жизнь и навсегда останется в сердцах сотрудников и посетителей музея», — говорится в сообщении.

В этом году Капитолина отметила 21-летие. В комментариях пользователи выразили свои соболезнования.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургская кошка Алиса моет полы и учит уборке своих котят. У неё есть аккаунты в Instagram и TikTok. В Instagram она набрала 2,5 тыс. подписчиков.

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