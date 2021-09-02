Россиянам предложат регистрироваться в аэропорту на рейс без паспорта

Россиянам предложат регистрироваться в аэропорту на рейс без паспорта
Сейчас в некоторых российских аэропортах запускают пилотный проект программы и тестирования нужного оборудования. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В следующем году жители России смогут регистрироваться в аэропорту на рейс без паспорта. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

В министерстве предложили запустить в некоторых аэропортах России регистрацию с помощью Единой биометрической системы (ЕБС). Об этом сообщает ТАСС

Глава ведомства уверен, она способна на 100% заменить паспорт, потому что использование биометрии делает процедуру регистрации на рейс проще. Сейчас в некоторых российских аэропортах запускают пилотный проект программы и тестирования нужного оборудования.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минцифы в скором времени примет решение по замене бумажного паспорта гражданина России на смарт-карту. Это произойдет до конца текущего года. Глава Минцифры считает, что нужно поменять обычный паспорт на более современный формат, это смарт-карта.

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