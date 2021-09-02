Врач рассказала, какие напитки противопоказаны после COVID-19

После перенесенного ковида следует воздерживаться от некоторых горячих напитков. Об этом заявила кардиолог Анна Бабаликашвили.
Она уверена, эти напитки вызывают учащенное биение сердца, а после ковида это нежелательно. Об этом сообщает Sputnik
Так, крепкие черный чай и кофе могут вызывать тахикардию. После коронавирса и так на может сохраняться одышка, а если сердцебиение будет чаще, одышка будет ощущаться сильнее, отметила Бабаликашвили.
Врач обратила внимание на то, что это касается всех переболевших ковидом, а не только тех, кто тяжело перенес болезнь. Именно поэтому после перенесения заболевания всем лучше на два-три месяца отказаться от черного чая и кофе.
А вот на зеленый чай пить можно.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что растворимый кофе полезен для работы человеческого организма, заявили научные сотрудники из Национального института рака США и Северо-Западного университета.