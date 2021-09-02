Врач рассказала, какие напитки противопоказаны после COVID-19

Она уверена, эти напитки вызывают учащенное биение сердца, а после ковида это нежелательно. Об этом сообщает Sputnik

Так, крепкие черный чай и кофе могут вызывать тахикардию. После коронавирса и так на может сохраняться одышка, а если сердцебиение будет чаще, одышка будет ощущаться сильнее, отметила Бабаликашвили.

Врач обратила внимание на то, что это касается всех переболевших ковидом, а не только тех, кто тяжело перенес болезнь. Именно поэтому после перенесения заболевания всем лучше на два-три месяца отказаться от черного чая и кофе.