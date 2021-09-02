Петербургу выделят дополнительные 900 млн рублей на ремонт дорог

Петербург получит из федерального бюджета 900 миллионов рублей на дорожный ремонт. Фото: Baltphoto/Вероника Перминова

Петербург получит из федерального бюджета 900 миллионов рублей на дорожный ремонт. Фото: Baltphoto/Вероника Перминова

Петербург получит из федерального бюджета 900 миллионов рублей в рамках в рамках межбюджетного трансфера на строительство новых и ремонт старых дорог.

Такое постановление подписал губернатор Александр Беглов. Об этом в четверг, 2 сентября, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Дополнительное соглашение обязует город увеличить протяженность региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 60 километров. В том числе будут продлены улично-дорожные сети.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге завершился ремонт Коннолахтинской дороги. Рабочие обновили асфальтобетонное покрытие проезжей части на протяжении почти 5 километров дороги. Ремонтом занимался подрядчик АО «ВАД». Работы обошлись почти в 104 млн рублей.