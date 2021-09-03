От последствий коронавируса скончались 38 петербуржцев за сутки

От последствий коронавируса скончались 38 петербуржцев за сутки
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 38 случаев.

Об этом стало известно в пятницу, 3 сентября. С начала пандемии коронавирус унес жизни 20 692 петербуржцев. В России подтверждено 799 новых летальных исхода от COVID-19.

За последние сутки также медики обнаружили 1 437 новых случаев заболевания вирусом. В России за сутки выявлено 18 856 случаев коронавируса в 85 регионах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после перенесенного ковида следует воздерживаться от некоторых горячих напитков.

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