От последствий коронавируса скончались 38 петербуржцев за сутки

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 38 случаев.

Об этом стало известно в пятницу, 3 сентября. С начала пандемии коронавирус унес жизни 20 692 петербуржцев. В России подтверждено 799 новых летальных исхода от COVID-19.

За последние сутки также медики обнаружили 1 437 новых случаев заболевания вирусом. В России за сутки выявлено 18 856 случаев коронавируса в 85 регионах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после перенесенного ковида следует воздерживаться от некоторых горячих напитков.