В Ленобласти нашли цех по производству контрафактного алкоголя

Более 4 тысяч литров поддельного алкоголя нашли сотрудники полиции во Всеволожском районе Ленобласти. В деревне Мяглово был оборудован цех по производству и маркировке контрафактного алкоголя.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по городу и региону, цех обнаружили в 1-этажном деревянном доме, который, как выяснилось, был построен самовольно на земле, принадлежащей муниципалитету.

Там нашли линию по розливу и маркировке алкогольной продукции, а также тара, этикетки и федеральные специальные марки с признаками подделки.

В доме задержали четырех мигрантов в возрасте от 26 до 37 лет, которые здесь работали и жили. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в помещении гаража сотрудники полиции нашли склад поддельной алкогольной продукции. При этом отсутствовала лицензия на хранение и реализацию алкоголя именно в этом месте.