«ГАЗель» развалилась под ограничителем высоты в Кудрово, собрав пробку

Во Всеволожском районе Ленобласти на въезде в Кудрово грузовик не проехал под ограничителем высоты, образовался затор.
Авария случилась сегодня утром, 3 сентября, на въезде в Кудрово, где установлен ограничитель высоты. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На фотографиях видно, что «ГАЗель» не вписалась в габариты, фургон сломался, грузовичок застыл под ограничителем. В результате удара фургон полностью сложился, обломки перекрыли проезд.
На месте ДТП образовался затор.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Стачек произошла авария с мотоциклистом.