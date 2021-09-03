«ГАЗель» развалилась под ограничителем высоты в Кудрово, собрав пробку

Во Всеволожском районе Ленобласти на въезде в Кудрово грузовик не проехал под ограничителем высоты, образовался затор.

Авария случилась сегодня утром, 3 сентября, на въезде в Кудрово, где установлен ограничитель высоты. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что «ГАЗель» не вписалась в габариты, фургон сломался, грузовичок застыл под ограничителем. В результате удара фургон полностью сложился, обломки перекрыли проезд.

На месте ДТП образовался затор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Стачек произошла авария с мотоциклистом.