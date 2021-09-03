«Сообразили на троих». Из-за ДТП на Октябрьской наб. пробка растянулась на 6 км

&#171;Сообразили на троих&#187;. Из-за ДТП на Октябрьской наб. пробка растянулась на 6 км
ДТП на Октябрьской набережной. Фото: vk.com/spb_today

В пятницу, 3 сентября, Октябрьская набережная «окрасилась» в бордовый. Пробки достигли 7 баллов.

На Октябрьской набережной, недалеко от выезда с Гранитной улицы на Малоохтинский проспект — произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», участок дороги окрашен в «бордовый».

«Сообразили на троих на Октябрьской набережной, выезд с Гранитной. Стоим. МЧС, пожара, ДПСы, скорая- все на месте», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморском районе Петербурга водитель иномарки выбрал необычное место для парковки.

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