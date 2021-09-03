Греф заявил о возможном снижении доходов россиян к 2035 году

Греф заявил о возможном снижении доходов россиян к 2035 году
Герман Греф. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сбербанк прогнозирует снижение доходов россиян на 14% к 2035 году при условии отсутствия ESG-трансформации. Об этом заявил глава банка Герман Греф.

«Доходы населения, к сожалению, могут упасть. Если всё будет двигаться без каких-либо изменений, то на 14%», — приводит РИА Новости слова главы Сбербанка.

Такую ситуацию спровоцирует глобальный энергопереход – снижение спроса на традиционное топливо на фоне развития альтернативной энергетики. Аналитики прогнозируют, что возможные потери для энергетического экспорта России от этих процессов к 2035-му году могут составить почти 200 млрд долларов, а к середине столетия ожидается резкое падение добычи газа, нефти и угля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава Сбербанка Герман Греф предположил, что в ближайшее время цены на жилье в России стабилизируются и немного снизятся. По его словам, часть льгот по ипотеке в стране отменили, поэтому спрос на жилье начал падать. Скорее всего, цены на рынке жилой недвижимости найдут «новый баланс».

Герман Греф доходы сбербанк


 

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