Греф заявил о возможном снижении доходов россиян к 2035 году

Сбербанк прогнозирует снижение доходов россиян на 14% к 2035 году при условии отсутствия ESG-трансформации. Об этом заявил глава банка Герман Греф.

«Доходы населения, к сожалению, могут упасть. Если всё будет двигаться без каких-либо изменений, то на 14%», — приводит РИА Новости слова главы Сбербанка.

Такую ситуацию спровоцирует глобальный энергопереход – снижение спроса на традиционное топливо на фоне развития альтернативной энергетики. Аналитики прогнозируют, что возможные потери для энергетического экспорта России от этих процессов к 2035-му году могут составить почти 200 млрд долларов, а к середине столетия ожидается резкое падение добычи газа, нефти и угля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава Сбербанка Герман Греф предположил, что в ближайшее время цены на жилье в России стабилизируются и немного снизятся. По его словам, часть льгот по ипотеке в стране отменили, поэтому спрос на жилье начал падать. Скорее всего, цены на рынке жилой недвижимости найдут «новый баланс».