Греф ожидает снижения цен на жилье в России

Греф ожидает снижения цен на жилье в России
По словам Грефа, часть льгот по ипотеке в стране отменили, поэтому спрос на жилье начал падать. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Глава Сбербанка Герман Греф предположил, что в ближайшее время цены на жилье в России стабилизируются и немного снизятся.

Об этом Греф заявил в интервью телеканалу «Россия-1». По его словам, часть льгот по ипотеке в стране отменили, поэтому спрос на жилье начал падать. Скорее всего, цены на рынке жилой недвижимости найдут «новый баланс».

«Я не вижу большого потенциала для роста цен на жилье. Скорее всего, даже наоборот — они немного должны стабилизироваться и «припасть», — отметил глава Сбербанка.

Греф добавил, что за последнее время жилье в России подорожало в среднем ан 17-20%. Он объяснил, что это произошло на фоне падения объемов ввода жилья. Он заключил, что предложение будет увеличиваться, поскольку сейчас закладывается больше жилья.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мутко заявил, что 70% россиян с семьей хотят жить в частных домах.

Герман Греф жильё цены на жилье


 

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