Ракета Alpha взорвалась сразу после старта в Калифорнии

Ракета Alpha взорвалась сразу после старта в Калифорнии
Ракета-носитель Alpha взорвалась.Фото: Twitter Firefly Aerospace

Ракета Alpha американской компании Firefly Aerospace взорвалась через пару минут после старта в штате Калифорния.

Старт был дан с базы ВВС США Ванденберг. Ракета успешно двигалась на сверхзвуковой скорости, но спустя две с половиной минуты взорвалась в воздухе.

Как сообщили в Twitter-аккаунте компании, Alpha должна была доставить на низкую околоземную орбиту груз весом около 93 кг.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Российской Федерации разрабатывают новейшую авиационную гиперзвуковую ракету большой дальности Х-95.

взрыв калифорния ракета


 

Новости партнеров
Появились подробности смерти артистки Валентины Легкоступовой
Появились подробности смерти артистки Валентины Легкоступовой
Прохор Шаляпин отгулял свадьбу в Лас-Вегасе: певец расписался с богатой американкой
Прохор Шаляпин отгулял свадьбу в Лас-Вегасе: певец расписался с богатой американкой
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
"Сюрприз" в яичной коробке одного из супермаркетов на Ударном нашли покупатели
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Труп мужчины заметили в пруду на улице Ольги Берггольц
Марио Фернандес и Ионов не сыграют за сборную России против Кипра
В Ленобласти в сгоревшей машине нашли труп
Квартирный пожар на Подвойского тушили 15 спасателей
Меньше трети свободных коек и без коллективного иммунитета: COVID-19 в ...
Ракета Alpha взорвалась сразу после старта в Калифорнии
Греф заявил о возможном снижении доходов россиян к 2035 году
Петербуржцы стоят в 7-балльных пробках в пятницу утром