Ракета Alpha взорвалась сразу после старта в Калифорнии

Ракета Alpha американской компании Firefly Aerospace взорвалась через пару минут после старта в штате Калифорния.

Старт был дан с базы ВВС США Ванденберг. Ракета успешно двигалась на сверхзвуковой скорости, но спустя две с половиной минуты взорвалась в воздухе.

Как сообщили в Twitter-аккаунте компании, Alpha должна была доставить на низкую околоземную орбиту груз весом около 93 кг.

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