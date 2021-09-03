Труп в сгоревшей машине и тело женщины в квартире: смертельные пожары в Петербурге и области

Труп в сгоревшей машине и тело женщины в квартире: смертельные пожары в Петербурге и области
Пожар со смертельным исходом произошел в квартире дома №24/1 по Богатырскому проспекту. Фото: скриншот Google Maps

За минувшие сутки на территории Северной столицы и Ленобласти произошло два пожара, жертвами которых стали женщина и мужчина.

Так, в Приморском районе Петербурга вечером 2 сентября в квартирном пожаре погибла женщина. Согласно информации пресс-службы главного управления МЧС России по городу, вызов на пульт дежурного поступил в 21:07. Огонь охватил жилплощадь в доме 24/1 по Богатырскому проспекту. В 18-метровых апартаментах пожар распространился на шести «квадратах».

С возгоранием боролись 19 человек личного состава и четыре машины спецтехники. Спасатели успешно справились с ликвидацией пламени и успели во время тушения эвакуировать из квартиры женщину. На месте пожара дежурила бригада скорой помощи, но, к сожалению, помочь пострадавшей было уже невозможно. Так всего шесть квадратных метров, объятых огнем, могут стать причиной гибели.

Теперь разбираться в происшествии предстоит полиции: они установят обстоятельства и причины пожара.

В тот же день в Ленинградской области мужчина заживо сгорел в машине. Трагедия произошла в деревне Лосево Выборгского района. Во вспыхнувшей «Ниве» остался 28-летний владелец, который не смог выбраться. По предварительным данным, незадолго до гибели молодой человек вместе с приятелем распивал спиртное. Завершив возлияния, автомобилист отвез друга домой и уехал.

Каким образом машина загорелась, еще предстоит выяснить, однако известно, что автомобиль сгорел полностью, а труп владельца «Нивы» был найден на заднем сиденье.

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