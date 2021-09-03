Давид Адамия возглавит совет директоров Выборгского судостроительного завода

Давид Адамия возглавит совет директоров Выборгского судостроительного завода
Бывший чиновник Давид Адамия на протяжении шести лет руководил аппаратом администрации губернатора Северной столицы. Фото: пресс-служба Объединенной судостроительной компании

Сегодня, в пятницу, 3 сентября, стало известно о том, что назначили бывшего чиновника правительства Петербурга Давида Адамия на пост главы совета директоров ПАО «Выборгский судостроительный завод» — части Объединенной судостроительной компании.

Ранее совет возглавлял Александр Нейгебауэр. После смены поста он занял должность замдиректора судостроительной компании по экономике и финансам. Об этом сообщает ОСК.

Давид Адамия на протяжении шести лет руководил аппаратом администрации губернатора Северной столицы, работая под началом бывшего губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Три года назад после ухода Полтавченко перешел в ОСК.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Выборгскому судостроительному заводу придется выступить ответчиком по делу о взыскании 13 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в понедельник, 22 марта.

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