Давид Адамия возглавит совет директоров Выборгского судостроительного завода

Сегодня, в пятницу, 3 сентября, стало известно о том, что назначили бывшего чиновника правительства Петербурга Давида Адамия на пост главы совета директоров ПАО «Выборгский судостроительный завод» — части Объединенной судостроительной компании.

Ранее совет возглавлял Александр Нейгебауэр. После смены поста он занял должность замдиректора судостроительной компании по экономике и финансам. Об этом сообщает ОСК.

Давид Адамия на протяжении шести лет руководил аппаратом администрации губернатора Северной столицы, работая под началом бывшего губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Три года назад после ухода Полтавченко перешел в ОСК.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Выборгскому судостроительному заводу придется выступить ответчиком по делу о взыскании 13 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в понедельник, 22 марта.