С 1 октября Биржевой мост в Петербурге закроют для движения

В Петербурге с 1 октября начнут ремонтировать Биржевой мост. В связи с этим переправа будет недоступна для движения автомобилей и пассажиров

По информации пресс-службы «Мостотреста», подрядчик ремонтных работ, компания «Возрождение», разрабатывает график перекрытий.

Согласно условиям контракта, ремонт должен завершиться не позднее 5 марта 2023 года. Возобновить движение по Биржевому мосту необходимо не позднее 30 ноября 2022 года.

Мост через Малую Неву изначально был деревянным, его навели в 1894 году. Железобетонная переправа появилась только в 1960 году. В советское время она носила название “Мост строителей”, но в 1989-ом старое имя вернули.

Ранее GazetaSPb сообщила, что ремонт Верхнего Лебяжьего и Зеленого мостов Санкт-Петербурга повлияет на движение транспорта.