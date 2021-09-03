Стало известно, как мужчины относятся к предложению руки и сердца от женщин

Стало известно, как мужчины относятся к предложению руки и сердца от женщин
Лишь четыре процента будут рады, если девушка первая предложит начать романтические отношения. Фото: pixabay.com

Опрос сервиса Superjob рассказал, как мужчины относятся к девушкам, которые сами делают предложение рук и сердца. Выяснилось, что мужчины приветствуют инициативу женщин зарегистрировать брак. В опросе приняли участие 1,6 тысячи мужчин.

Так, более 33% представителей сильного пола считают предложение от женщины создать семью положительным. Около 42% относятся нейтрально к такому предложению. 13% уверены, что это не правильно. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Большинство мужчин также заявило, что им не нравится, когда женщина сама предлагает начать романтические отношения. Так ответили более половины опрошенных. Нейтрально отреагировали 36% респондентов, и лишь четыре процента будут рады, если девушка первая предложит начать романтические отношения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число свадеб, проведенных за первые полгода 2021 года, выросло на более, чем 94 тысячи по сравнению с этим же периодом 2020 года.

брак женщины мужчины отношения предложение


 

Новости партнеров
Прохор Шаляпин отгулял свадьбу в Лас-Вегасе: певец расписался с богатой американкой
Прохор Шаляпин отгулял свадьбу в Лас-Вегасе: певец расписался с богатой американкой
Доцента Соколова допросят по иску адвоката Почуева к издателю
Доцента Соколова допросят по иску адвоката Почуева к издателю "Фонтанки"
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
Синоптик рассказал, сколько продлится
Синоптик рассказал, сколько продлится "бабье лето" в Петербурге
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно, как мужчины относятся к предложению руки и сердца от женщин
В работе «ВКонтакте» зафиксирован сбой
Шоумен Харламов предложил сделать 3 сентября выходным днем в России
Белоруссия получила 250 тысяч доз российской вакцины от коронавируса
На Васильевском острове засняли массовый побег мигрантов от рейда полиции
Сябитова осудила Собчак за роль тамады на свадьбе Моргенштерна
Названы самые разочаровывающие туристические достопримечательности мира
Шуфутинский рассказал, почему проникся любовью к Петербургу