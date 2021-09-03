Стало известно, как мужчины относятся к предложению руки и сердца от женщин

Лишь четыре процента будут рады, если девушка первая предложит начать романтические отношения. Фото: pixabay.com

Лишь четыре процента будут рады, если девушка первая предложит начать романтические отношения. Фото: pixabay.com

Опрос сервиса Superjob рассказал, как мужчины относятся к девушкам, которые сами делают предложение рук и сердца. Выяснилось, что мужчины приветствуют инициативу женщин зарегистрировать брак. В опросе приняли участие 1,6 тысячи мужчин.

Так, более 33% представителей сильного пола считают предложение от женщины создать семью положительным. Около 42% относятся нейтрально к такому предложению. 13% уверены, что это не правильно. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Большинство мужчин также заявило, что им не нравится, когда женщина сама предлагает начать романтические отношения. Так ответили более половины опрошенных. Нейтрально отреагировали 36% респондентов, и лишь четыре процента будут рады, если девушка первая предложит начать романтические отношения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число свадеб, проведенных за первые полгода 2021 года, выросло на более, чем 94 тысячи по сравнению с этим же периодом 2020 года.