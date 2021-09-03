В работе «ВКонтакте» зафиксирован сбой

В работе &#171;ВКонтакте&#187; зафиксирован сбой
В работе "ВКонтакте" произошел сбой. Фото: Pixabay

В пятницу, 3 сентября, в работе социальной сети Instagram произошел сбой.

По данным портала Downdetector, пользователи массово жалуются на проблемы с загрузкой сайта (89%), при этом 9% претензий связаны с проблемами со входом в аккаунт, а 2% жалуются на проблемы с доставкой сообщений.

Больше всего жалоб поступило из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга и других российских городов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что социальная сеть «ВКонтакте» объявила о запуске своего почтового сервиса VK Почта, который рассчитан на пользователей соцсети.

вконтакте сбой соцсети


 

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В работе «ВКонтакте» зафиксирован сбой
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