Роспотребнадзор выявил случаи распространения чумы среди грызунов на границе с Монголией

Роспотребнадзор выявил случаи распространения чумы среди грызунов на границе с Монголией
В Монголии очаги чумы занимают треть территории. Фото: pixabay

В Роспоотребнадзоре рассказали о случаях чумы, которую разносят суслики.

Очаги чумы среди сусликов этим летом зарегистрировали недалеко от российско-монгольской границы. Есть случаи, когда очаги заразы выявили и в самой России. Об этом заявил сотрудник Роспотребнадзора Сергей Балахонов. Об этом сообщает РБК.

Так, в нескольких метрах от пограничной зоны нашли возбудителя заразы — чумной микроб у сусликов, которые в Россию из Монголии, отмечает Балахонова.

В Монголии очаги чумы занимают треть территории. Внутри России также выявлены случаи, которые связаны с охотой на больных грызунов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не находит чрезвычайно опасными случаи заражения бубонной чумой, зарегистрированные на территории Монголии и Китая.

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