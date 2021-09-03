Роспотребнадзор выявил случаи распространения чумы среди грызунов на границе с Монголией

В Роспоотребнадзоре рассказали о случаях чумы, которую разносят суслики.

Очаги чумы среди сусликов этим летом зарегистрировали недалеко от российско-монгольской границы. Есть случаи, когда очаги заразы выявили и в самой России. Об этом заявил сотрудник Роспотребнадзора Сергей Балахонов. Об этом сообщает РБК.

Так, в нескольких метрах от пограничной зоны нашли возбудителя заразы — чумной микроб у сусликов, которые в Россию из Монголии, отмечает Балахонова.