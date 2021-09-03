Дрозденко и Тёрнер не обсуждали вопрос получения музыкантом гражданства России

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и вокалист группы «Deep Purple» Джо Линн Тëрнером не обсуждался вопрос получения музыкантом гражданства России.

Сегодня, третьего сентября, в Выборге стартовал мотофестиваль Baltic Rally. Хедлайнером праздника стал американский музыкант Джо Линн Тëрнер. С музыкантом встретился губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Об этом сообщает администрация Ленобласти.

Ранее стало известно, что легендарный американский музыкант хочет встретится на фестивале с губернатором Александром Дрозденко и поднять вопрос о получении гражданства России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что нужно выделить грант на молодежный проект по разработке дизайн-кодов маленьких и не очень популярных городов региона. Он отметил, что можно было бы поработать над брендом Волхова и Кингисеппа.