В аварии с участием трактора в Китае погибли 15 человек

В провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием полуприцеп-тяжеловоз и трактор.

Как пишет China Central Television, 15 человек погибли, еще один получил травмы.

По предварительной информации, ДТП произошло в 4 часа утра по местному времени (3 сентября 23:00 по мск) на национальном шоссе G229 в уезде Боли на участке Шуансинлин города Дасичжан недалеко от границы с РФ.

Причины произошедшего выясняются, проводится проверка.

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