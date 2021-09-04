В аварии с участием трактора в Китае погибли 15 человек

В аварии с участием трактора в Китае погибли 15 человек
Причины произошедшего выясняются. Фото: Pixabay

В провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием полуприцеп-тяжеловоз и трактор.

Как пишет China Central Television, 15 человек погибли, еще один получил травмы.

По предварительной информации, ДТП произошло в 4 часа утра по местному времени (3 сентября 23:00 по мск) на национальном шоссе G229 в уезде Боли на участке Шуансинлин города Дасичжан недалеко от границы с РФ.

Причины произошедшего выясняются, проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморском районе Петербурга водитель иномарки выбрал необычное место для парковки.

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