Спасатели потушили два склада в Московском районе

Спасатели потушили пожар на промзоне в Московском районе Петербурга. Там горели два склада на общей площади 2000 квадратных метров.

В 07:43 пожар локализован, ранг пожара снижен до 1 Бис, сообщили в ГУ МЧС по городу и региону.

Напомним, утром 4 сентября в Московском районе произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 06:24. В ликвидации пожара участвовали 13 единиц техники и 65 человек личного состава. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Невском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. С огнем боролись 15 спасателей.