В Ленобласти задержали угонщика «Мицубиси Аутлендер»

В Ленобласти задержали угонщика «Мицубиси Аутлендер»
Проводится проверка. Фото: Pixabay

В Пушкинском районе сотрудники полиции разыскали угнанную машину и задержали угонщика.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 3 сентября около 13:09 в полицию обратился с заявлением 42-летний мужчина о том, что в период с неизвестный угнал принадлежащий ему автомобиля «Мицубиси Аутлендер», припаркованного у дома 26/50 по улице Новая в Пушкине.

В ходе проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий, автомобиль был найден у дома 139 по Витебскому проспекту поселка Шушары под управлением мужчины 1979 года рождения. После осмотра автомобиль возвращен владельцу. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красносельском районе Петербурга правоохранители остановили каршеринговый автомобиль, которым управлял 18-летний водитель под чужим аккаунтом.

автоугоны машины Пушкинский район


 

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