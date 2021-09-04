В Петербурге за сутки привились от ковида более 17 тыс. человек

Вакцинация в прививочном шатре в парке 300-летия Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Вакцинация в прививочном шатре в парке 300-летия Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

За сутки от коронавируса привились 12 962 петербуржца. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Первый компонент препарата за сутки получили 4 257 горожан.

С начала массовой вакцинации в Петербурге от COVID-19 привились 1 494 083 человека первым компонентом, при этом 1 475 507 — сделали оба укола или выбрали «Спутник Лайт».

Запас вакцин от коронавируса в городе составляет 597 176 доз.

Напоминаем, что сделать прививку можно в 172 пунктах вакцинации. Некоторые из них находятся в торговых центрах, куда не нудно записывать заранее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коронавирус унес жизни 101 петербуржца за сутки.