Лариса Долина рассказала о взломе своего Instagram-аккаунта

Официальный Instagram-аккаунт певицы Ларисы Долиной взломали. Об этом рассказала ее коллега по цеху Анжелика Варум.

Об этом стало известно в субботу, 4 сентября. По словам Варум, Долина попросила друзей и коллег разместить на своих страницах информацию о том, что к настоящему моменту у нее нет доступа к личному аккаунту.

«Мой Инстаграм взломали и сейчас уже поменяли пароль и т.д. Прошу вас опубликовать в Ваших соц.сетях эту информацию, чтобы люди не реагировали на мошенников. Спасибо.», — приводит слова коллеги Варум в своем Instagram.

Другие подробности не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Лариса Долина переболела коронавирусом. Новостью она делилась в Instagram-аккаунте.