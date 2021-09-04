В России расширили список наиболее востребованных в экономике профессий

В обновленный перечень добавлены 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в области медицины. Фото: комитет по здравоохранению

В обновленный перечень добавлены 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в области медицины. Фото: комитет по здравоохранению

Список профессий и специальностей среднего профессионального образования, требуемых для развития экономики России, получил расширение. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Об этом стало известно в субботу, 4 сентября. В обновленный перечень включили 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в сфере медицины, логистики, сельского хозяйства, строительства, робототехники и туризма.

Среди новых профессий оказались «Графический дизайнер», «Дефектоскопист», «Мастер растениеводства» и несколько других.

Студенты, которые обучаются по специальностям из этого перечня, смогут претендовать на повышенные стипендии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пытаются трудоустроиться «по профессии» 430 блогеров. В городе открыто более 200 вакансий для блогеров.