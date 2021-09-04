Таксист заехал под фуру на пересечении Заневского и Энергетиков

Место ДТП с таки и фурой. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Место ДТП с таки и фурой. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На пересечении проспектов Заневского и Энергетиков в Петербурге произошло ДТП с участием автомобиля такси и фуры. Авария могла закончиться трагедией, но к счастью все обошлось.

Дорожный инцидент случился сегодня, 4 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Ситимобил полез под фуру», — написал автор записи.

На кадрах видно, что транспортные средства отделались вмятинами и царапинами, так как водитель большегруза успел вовремя нажать на тормоз.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что скорая и троллейбус устроили ДТП на Невском проспекте.