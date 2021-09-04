На Зины Портновой отключили электричество, возможно, до 11 часов

В Кировском районе Петербурга вечером в субботу произошла неприятная ситуация. В домах выключили свет.
Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 4 сентября, в Кировском районе Северной столицы на улице Зины Портновой нет электричества.
Как говорят горожане, сидеть без света придется 11 часов.
В связи с чем, в домах на улице Зины Портновой, людей лишили электричества неизвестно.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что горожане, а точнее жители Московского района в Северной столице столкнулись с настоящей проблемой: более суток в некоторых домах нет горячей воды.