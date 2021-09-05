Гена Букин разводится с четвертой женой

Гена Букин разводится с четвертой женой
Супруга Виктора Логинова сообщила о разводе. Фото: Instagram

Актер, сыгравший продавца обуви в сериале «Счастливы вместе», Виктор Логинов разводится со своей четвертой женой, молодой актрисой Марией Гуськовой.

О грустном событии рассказала сама супруга Логинова в Instagram.

«Друзья. Я официально заявляю, что я развожусь», — написала Гуськова.

В настоящий момент неизвестно, что стало причиной разрыва отношений артистов. Однако есть несколько предположений. Одно из них это — нежелание Логинова, чтобы же Мария снималась в кино.

Кроме этого, виной всему могла стать большая разница в возрасте супругов. Актер сериала «Счастливы вместе» на 24 года старше 22-летней Марии.

Стоит отметить, что для Логинова это уже четвертый брак.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Канье Уэст хочет сойтись с Ким Кардашьян.

Виктор Логинов развод шоу-бизнес


 

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