В Калининском районе загорелся магазин

В Калининском районе загорелся магазин
Через 30 минут огонь потушили. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Очередной пожар произошел в Калининском районе Северной столицы.

Сегодня ночью, пятого сентября, поступила информация о пожаре по адресу: Кондратьевский проспект, д. 65. В пятиэтажном здании, на первом этаже, загорелся продуктовый магазин. Об этом сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Через 30 минут огонь потушили. В пожаре никто не пострадал. В тушении пожара участвовали: четыре спецмашины и 17 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкинском районе среди ночи очевидцы снимали на видео, как полыхает Volkswagen Polo. В социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 5 сентября сообщили, что на Красносельском шоссе у дома 49 в Пушкине пожар. Воспламенился автомобиль. Кроме того, что было заметно пугающее красно-желтое пламя, рядом с машиной лежит сваленный столб.

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