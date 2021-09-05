В Калининском районе загорелся магазин

Очередной пожар произошел в Калининском районе Северной столицы.

Сегодня ночью, пятого сентября, поступила информация о пожаре по адресу: Кондратьевский проспект, д. 65. В пятиэтажном здании, на первом этаже, загорелся продуктовый магазин. Об этом сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Через 30 минут огонь потушили. В пожаре никто не пострадал. В тушении пожара участвовали: четыре спецмашины и 17 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкинском районе среди ночи очевидцы снимали на видео, как полыхает Volkswagen Polo. В социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 5 сентября сообщили, что на Красносельском шоссе у дома 49 в Пушкине пожар. Воспламенился автомобиль. Кроме того, что было заметно пугающее красно-желтое пламя, рядом с машиной лежит сваленный столб.