В работе Netflix произошел сбой

В работе Netflix произошел сбой
В России тоже фиксируют сбой. Фото: Pixabay

Сбой в работе видеосервиса Netflix наблюдают сразу в нескольких странах земного шара.

Больше всего жалоб поступает из Японии, Канады, США и Германии. В России тоже фиксируют сбой. Об этом сообщает Downdetector.

Около половины пользователей, обнаруживших неполадки, сообщили, что не работает сам сайт. Около 30% не могут просмотреть видео, а 25% не могут зайти с приложения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров заявил на своем канале о том, что люди убивают свою креативность сидением часами за TikTok и Netflix. В это время они могли бы учиться, то есть употреблять по-настоящему полезную информацию. Так, Дуров уверен, что люди не предпочитают узнавать новые факты и всячески получать новые знания, которые способны изменить мир и жизнь к лучшему.

Netflix Россия сбой США япония


 

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