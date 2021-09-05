В Кировском районе загорелась трехкомнатная квартира

В Кировском районе загорелась трехкомнатная квартира
В результате пожара никто не пострадал. Фото: Baltphoto

ЧП произошло в Кировском районе. Там случился пожар.

Сегодня, пятого сентября в восемь утра поступила информация о пожаре. По адресу ул. Солдата Корзуна, д. 32 загорелась трехкомнатная квартира. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Через 20 минут огонь уже потушили. В результате пожара никто не пострадал. В борьбе со стихией участвовали: две спецмашины и восемь спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе Петербурга квартирный пожар унес жизнь мужчины. Возгорание произошло на проспекте Косыгина дома 28 корпуса 6. Без пострадавших не обошлось. О том, что в жилом доме чрезвычайное происшествие спасателям сообщили в 21:28. Огонь «взялся» за двухкомнатную отдельную квартиру. Пламя охватило комнату площадью 15 «квадратов». Ликвидировали пожар около получаса. С огнем справились к 22:13.

ГУ МЧС России по Петербургу новости СПб пожар происшествие чп


 

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